Divulgação Dan Miranda, do Ara Ketu





A banda Ara Ketu vai comandar um trio elétrico, neste sábado (25), a partir das 14h, em Salvador (BA), no circuito da Avenida. O desfile faz parte do desfile Salvador Capital Afro, que ressalta a cultura e o afroturismo da cidade.

O show será gratuito e vai revisitar as tradicionais puxadas de trio do Ara Ketu na Avenida. Com desfiles inesquecíveis no tradicional circuito do Carnaval de Salvador, o Ara Ketu volta ao local após seis anos de hiato.

"É uma honra voltar ao circuito que marcou a história do bloco Ara Ketu, numa data especial e de graça para o povo. Vai ser um sábado inesquecível em Salvador", comemora Dan Miranda.

Além do Ara Ketu, Olodum, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza, Filhos de Gandhy, Didá, Filhas de Gandhy, Cortejo Afro, A Mulherada, Bloco da Capoeira e 100 baianas estarão presentes no desfile, entre trios elétricos e pranchões.

"Vamos realizar encontro de trios com parceiros e grandes nomes da música, resgatar clássicos da nossa história de representatividade", conta Dan, que completa 5 anos no comando da banda Ara Ketu em 2023.