'Wrecking Ball'

Após o destaque como Hannah Montana na Disney e o início da carreira solo, Miley Cyrus surpreendeu o público em 2013 ao apresentar uma nova sonoridade e visual com "Wrecking Ball". A música faz parte do álbum "Bangerz", que traz outros singles da artista na época, como "We Can't Stop". Headliner do Lollapalooza Brasil de 2022, a cantora emocionou o público ao apresentar a faixa no festival.