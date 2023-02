Reprodução / Instagram REYNALDO GIANECCHINI E BRUNO FAGUNDES

Reynaldo Gianecchini e Bruno Fagundes formarão um triângulo amoroso em "A Herança", os galãs serão protagonista na peça de teatro que abordará questões como homo afetividade, política, fama e AIDS.

Completando o triângulo amoroso, estará o ator Marco Antônio Pâmio, que será o companheiro de Gianecchini. Na peça, o filho de Antônio Fagundes irá se envolver separadamente com os dois integrantes desse casal.





Bruno Fagundes está vivendo sua primeira experiência com a temática LGBTQIA+ desde que tornou público seu relacionamento com Igor Fernandez no início deste ano. O casal se conheceu nas filmagens da novela "Cara e coragem".

Os atores finalizam os ensaios em São Paulo para apresentarem a peça "A Herança" a partir de 9 de março no Teatro Vivo, em São Paulo. Com direção de Zé Henrique de Paula. A peça será apresentada em duas partes, em temporadas distintas, e terá mais de cinco horas de duração.

