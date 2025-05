Reprodução/SBT Luiz Bacci





O programa "Alô Você", apresentado por Luiz Bacci nas manhãs do SBT, teve uma semana turbulenta. A atração, que estreou recentemente com a promessa de renovar o jornalismo popular da emissora, ficou atrás da Record no Ibope e ainda se envolveu em polêmicas após veicular informações falsas.

Segundo dados consolidados de audiência, o "Alô Você" marcou média inferior ao "Balanço Geral", da Record, durante toda a semana. Em alguns momentos, foi ameaçado pelo "Jogo Aberto" da Band. A expectativa do SBT era que Luiz Bacci, conhecido por sua atuação à frente do "Cidade Alerta" na Record, trouxesse seu público fiel para a nova casa. No entanto, a resposta inicial não tem sido positiva.

Enquanto a Record manteve sua vice-liderança com picos de 4 a 5 pontos no horário, o programa do SBT variou entre 2 e 3 pontos, ficando em terceiro lugar na Grande São Paulo, principal mercado de TV aberta do país.

Além da audiência aquém do esperado, o apresentador do "Alô Você" foi alvo de críticas por divulgar uma notícia que foi prontamente desmentida. No desespero, Luiz mandou escrever "Estreia de Bacci faz Record sacrificar 'Hoje em Dia': programa pode sair do ar", informava o post no perfil do jornalista no Instagram.

Imediatamente, a Record cravou um selo de fake news e retrucou o menino de ouro. "A Record recebeu com surpresa o post feito nesta tarde pelo jornalista do SBT, Luiz Bacci, profissional pelo qual temos total respeito, apreço e consideração. Porém, suas informações não condizem com a verdade e, lamentavelmente, disseminam uma fake news. Todas as movimentações de horários efetuadas esta semana fazem parte de uma estratégia normal de programação, realizada rotineiramente por todas as emissoras na história da TV brasileira", disse o comunicado.

Nas redes sociais, internautas e jornalistas criticaram a falta de checagem da informação.

Fontes internas do SBT indicam que a direção da emissora não descarta ajustes no formato do programa. A pressão por resultados e a repercussão negativa da fake news aumentaram a tensão nos bastidores. Apesar disso, Luiz Bacci segue confiante no projeto.

A estreia de Bacci no SBT era uma das mais aguardadas do ano, mas o início conturbado mostra que a competição matinal continua acirrada, e conquistar o público exigirá mais do que apenas nome forte e apelo popular.