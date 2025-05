Fotomontagem: reprodução TV/Instagram Rabicó é interpretado por Adilson de Carvalho





Essa coluna adiantou há alguns dias que o Anão Marquinhos seria o "homem do tempo" do "Aqui Agora". O programa também iria estrear, no SBT, na próxima segunda-feira (2).

Mas Daniela Beyruti decidiu fazer alguns ajustes e agendou a reestreia para a outra segunda, dia 9 de junho. Isso pode mudar a qualquer momento.

Além da mudança de data, o Anão Marquinhos não faz parte do projeto. Outro nome foi escolhido para ocupar o posto que um dia foi de Felisberto Duarte, o Feliz.

O policialesco ganha nova roupagem e vai apostar em um personagem do Picapau Amarelo para aproximar público infantil e familiar



Nossa coluna apurou, com exclusividade, que a emissora da Família Abravanel está prestes a surpreender o público com o retorno de um de seus programas mais icônicos: o "Aqui Agora", que marcou época nos anos 90 com seu estilo policialesco direto, sensacionalista e com forte apelo popular. Mas nesta nova fase, prevista para estrear em breve, a emissora promete uma reestreia com uma dose generosa de irreverência: o quadro da previsão do tempo será apresentado por ninguém menos que Rabicó, o famoso porquinho falante do Picapau Amarelo.

A ideia, segundo fontes internas da emissora, é mesclar o tom factual e contundente do jornalístico com elementos de humor e fantasia, numa tentativa ousada de atualizar o formato para as novas gerações e diversificar a audiência. A escolha de Rabicó, que será interpretado pelo ator Adilson de Carvalho, vem justamente para criar um alívio cômico e tornar o conteúdo mais acessível a famílias e crianças.

“O novo ' Aqui Agora ' vai manter sua essência: mostrar a realidade do povo brasileiro, sem maquiagem. Mas entendemos que o público também quer leveza. O Rabicó na previsão do tempo é um símbolo dessa renovação”, afirmou nossa fonte.

Conhecido por seu apetite insaciável e jeito atrapalhado, Rabicó foi resgatado dos livros de Monteiro Lobato e das adaptações televisivas para ganhar um novo papel: o de "porquinho meteorologista". O personagem trará informações sobre o clima com um toque de humor, utilizando expressões populares e analogias inusitadas — como dizer que “vai chover mais que feijoada em domingo na roça”.

Formato híbrido e expectativa de audiência

Com direção de conteúdo de jornalistas veteranos e consultoria de roteiristas de humor, o novo Aqui Agora será transmitido de segunda a sexta, mesclando reportagens investigativas, denúncias, prestação de serviço e quadros leves como “Clima com Rabicó” e “Fala Povão”.

Internamente, o SBT trata o relançamento como um de seus maiores investimentos de 2025, com foco em recuperar a vice-liderança no horário e fortalecer sua grade com atrações de apelo popular e familiar.

Se a fórmula inusitada vai funcionar, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa: o Aqui Agora voltou, e desta vez, com um porquinho meteorologista disposto a conquistar o Brasil — faça chuva ou faça sol.