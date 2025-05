Reprodução/Instgaram Daniela Abravanel





Desde a última segunda-feira (26), o programa "Bom Dia & Cia", um dos ícones da televisão brasileira, está de volta à tela do SBT, trazendo consigo a alegria e a magia do circo com a dupla fenômeno Patati e Patatá.

Visto por alguns como uma manobra arriscada na programação, essa reestreia não é apenas um retorno à tela, mas sim uma reafirmação do compromisso do SBT com a programação voltada para a família, oferecendo um espaço de entretenimento que encanta crianças e adultos.

Nos dias atuais, onde a oferta de conteúdos é vasta e muitas vezes segmentada e perigosa, ter um programa que promove a união familiar é fundamental. O "Bom Dia & Cia" sempre foi um espaço onde as crianças podiam se divertir, aprender e interagir de maneira saudável. Agora, com Patati Patatá como anfitriões, o programa resgata não só a essência do circo, com suas cores vibrantes, músicas animadas e, claro, muitas brincadeiras. Essa abordagem não apenas entretém, mas também educa, ensinando valores importantes como amizade, respeito e criatividade.

Vale destacar a preocupação da direção em colocar os adultos, ao lado das crianças, para participar dos quadros e brincadeiras. É curioso ver os pequenos soprando as respostas para os adultos.

O Circo como Fonte de Inspiração

O circo, com sua rica tradição cultural, sempre foi um lugar mágico que estimula a imaginação. Patati e Patatá, como palhaços, simbolizam essa magia, trazendo à tona a leveza e a alegria que o circo representa. O retorno do programa é uma oportunidade de relembrar ao público a importância do circo na formação da identidade cultural brasileira. Ele nos ensina que a diversão pode coexistir com a educação, e que o riso é uma ferramenta poderosa para unir as pessoas.

Mais do que uma estratégia de audiência, a volta do "Bom Dia & Cia" com Patati e Patatá representa um movimento de valorização da programação familiar na televisão brasileira. É um lembrete de que, em um mundo cada vez mais digitalizado, o entretenimento saudável e de qualidade é essencial para o desenvolvimento das crianças. O SBT, ao investir nesse formato, demonstra que acredita na importância de um conteúdo que une gerações e promove a felicidade em família.

Esse DNA do SBT está na raiz da família Abravanel. Daniela Beyruti comprou a briga e trouxe a atração de volta. Atualmente, entre dois telejornais, o "Primeiro Impacto" e o "Alô Você" a audiência da atração ainda está engatinhando. Um pequeno ajuste, trocando o "Primeiro Impacto" com o "Bom Dia & Cia" de lugar talvez contornasse a situação. Afinal, a "turma do tetê" que gosta desse conteúdo levante mais cedo do que os demais.

Por fim, vale reforçar que Daniela tomou a frente pensando no público tradicional do SBT. E a emissora ainda leva prejuízo por não poder exibir comerciais de brinquedos, nos intervalos, por conta de uma determinação do Conar (isso vale para todas as emissoras de televisão abertas). A pergunta que não quer calar: o que é nocivo: uma habitual propaganda de boneca ou crianças nos faróis vendendo balas e pedindo dinheiro, enquanto as mães grávidas, ficam debaixo de árvores aguardando o montante?