Desde a saída de Luiz Bacci da Record, a emissora foi obrigada, literalmente, a descobrir um santo para cobrir outro.

Bacci saiu da emissora da Barra Funda e já está de nova casa. Ele reestreia, na próxima segunda-feira, no "Alô Você", na tela do SBT.

Com a saída do menino de ouro do comando do "Cidade Alerta", a Record precisou pensar logo e achou uma maneira de contornar a situação. Reinaldo Gottino, que comandava o "Balanço Geral", no horário do almoço, foi deslocado para o "Cidade Alerta". Em princípio, a estratégia deu certo. Essa coluna noticiou que Gottino não só manteve a audiência, como aumentou os números do policialesco. O público logo esqueceu de Luiz Bacci e ficou satisfeito com o jeito sem "nhem, nhem, nhem" de Reinaldo trazer as notícias.

Enquanto isso, o "Balanço Geral" foi reforçado com um antigo contratado da casa. Eleandro Passaia assumiu o programa e, aparentemente, estava tudo resolvido lá pelos lados da Barra Funda.

Mas os números não mostram isso. Já de algum tempo, o "BG" apresentou uma queda brusca na audiência, não consegue chegar aos 9, 10 pontos que Gottino conquistava e, pior, não sabe o que é liderar no Ibope, há algum tempo.

Números levantados ontem (21), por essa coluna, mostraram um momento crítico do "Balanço Geral". Por volta das 15h, onde ele costumava registrar excelentes índices com a "Hora da Venenosa", o telejornal amargou com 4 pontos. Como se não bastasse, viu o SBT na cola com 3,5.

Até aqui, no entanto, o "Balanço" mantém a vice-liderança a faixa horária. Mas a alta cúpula já ligou a luz amarela e está de olho na performance do programa.

A verdade é que muitos reclamam do desempenho de Eleandro à frente do " Balanço Geral ". Falta um tanto de carisma para o apresentador, sem contar algumas falas problemáticas que ele já soltou ao vivo. Nas redes sociais não é difícil ver alguém o chamado de "chato".

A partir da semana que vem, o SBT vem com uma nova grade que contará com desenhos, telejornal de Luiz Bacci, seriados e novelas. Será que será suficiente para ajudar a Record ou, ao menos, estancar a sangria de audiência da concorrente?

É aguardar!