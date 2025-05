Fotomontagem: reprodução redes sociais Anão Marquinhos





Febre na década de 1990, o "Aqui Agora" fez escola no Brasil e tornou-se referência no segmento policialesco.

A chamada câmera nervosa, colocada sob o ombro do cinegrafista, percorria ruas, vielas e avenidas mostrando tudo o que acontecia no país. Os temas eram chocantes, o clima de sensacionalismo e as manchetes as mais absurdas possíveis.

A escalada (anúncio das matérias que são exibidas ao longo do telejornal) já tinha um tom do que estava por vir.

Criticado por uns e amado por outros, o "Aqui Agora" foi copiado e assim nasceram "Cidade Alerta", "Brasil Urgente", dentre outros.

Na atual fase do SBT, onde o telejornalismo deverá ser mais ameno, a equipe estuda uma maneira de amenizar a reestreia do telejornal que já foi chamado de "mundo cão".

Lá nos idos de 90, os momentos mais tranquilos eram protagonizados por Sonia Abrão e Leão Lobo com as fofocas do dia e Maguila, o comentarista de economia da época.

Outro momento épico, e também mais tranquilo, era o quadro da previsão do tempo. Felizberto Duarte, conhecido como Feliz, foi o Homem do Tempo nas duas versões do "Aqui Agora" em 1991 e 2008.

Feliz era conhecido por sua fala rápida, trocadilhos com a previsão do tempo e o célebre bordão ao final de sua participação "E piriri, pororó".

Ele faleceu em 10 de agosto de 2008, no Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos (SP), após complicações no intestino e fígado. Ele enfrentava também um quadro agudo de depressão e morreu aos 70 anos de idade.





Agora, cabe a outra figura comandar a previsão do tempo nessa terceira temporada do "Aqui Agora". Ess coluna descobriu que Marquinhos Santos, ex-ajudante de palco de Geraldo Luis terá a missão de desfilar de guarda-chuva, usar capa de chuva e galochas, como fazia o saudoso Feliz.

Capacitismo à parte, o nome artístico do Marcos é Marquinhos Anão. Esse usa esse apelido desde os idos da Record TV onde dava expediente em diversas atrações da emissora. Vale lembrar que por lá ele já foi o homem do tempo do "Balanço", já se vestiu de diversos personagens e deve dar conta desse novo desafio. A ordem no SBT é ir na contramão da concorrência e apostar na leveza.

É isso, e piriri e pororó.

Atualização 22/05/2025 - 21:40h: Não sabemos se o SBT voltou atrás ou tudo não passou de especulação, mas a alta cúpula da emissora garante o quadro não será apresentado por um portador de nanismo.