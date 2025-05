Foto reprodução redes sociais Fernando Vanucci





O SBT anunciou na tarde dessa quinta-feira as novidades da programação para os próximos dias.

Destaque para a volta da linha de shows que exibirá um programa diferente a cada noite, logo após o "Programa do Ratinho" que vai bater de frente com "Vale Tudo" da Globo.

A volta do "Bom Dia & Cia" e do "Casos de Família" reafirmaram a linha de manter a identidade do canal.

O "Aqui Agora" também foi anunciado. O policialesco que fez muito sucesso na década de 1990, na tela do canal, está de volta. Com estreia agendada para 2 de junho, às 18h30, o SBT revive um dos seus grandes ativos, que é a marca “Aqui Agora”, um telejornal que fez história na TV brasileira e que tem tudo para continuar a inovar, agora com uma pegada de leveza, linguagem bem-humorada e personagens irreverentes. O programa tem como âncoras Macedão e Dani Brandi.

“É com muito orgulho que a gente fala que o nosso jornalismo é confiável, em que as pessoas acreditam por conta de todos nossos valores que são seguidos por todos que entram aqui”, afirma Daniela Abravanel Beyruti, CEO do SBT.

Mas as novidades não pararam por aí. Depois de estudar os nomes "Primeiro Impacto" e "Aqui Agora", o SBT bateu o martelo e usará o nome "Alô Você". Trata-se de um jornal com foco na prestação de serviços, com notícias positivas e conteúdo leve, que será levado ao ar às 11h da manhã.

Para quem não se lembra, "Alô Você" foi um bordão usado pelo saudoso Fernando Vanucci. O jornalista morreu em 2020, aos 69 anos.

Com passagens pela Globo, Fernando Vannucci cobriu as Copas do Mundo de 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. Vanucci também deu expediente na Band, Record, RedeTV! e Rede Brasil de Televisão.

A marca "Alô Você" foi extinta e ainda não há, pelo menos por enquanto, nenhum pedido de registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).