Reprodução/Internet SBT





Em time que está ganhando, não se mexe, diz o ditado. Mas o SBT parece que não vai levar o pensamento tão a sério.

Nessa quinta-feira (15), a emissora vai reunir a imprensa para apresentar a nova grade de programação. A volta do "Aqui Agora", "Patati Patatá" e outras atrações devem fazer parte do novo pacote da TV da família Abravanel.

O "Aqui Agora" deverá ser dividido em duas edições. A primeira irá ao ar no horário da almoço. A segunda, com apresentação de Macedão da Chinelada, será exibida no início da noite. Ao que tudo indica, o "Tá Na Hora" deverá ser limado da programação.

Até aí tudo bem, inovar e preciso e abrir novos campos de trabalho é essencial.

O que está chamando a atenção de uma ala no SBT é a volta da dupla de palhaços "Patati Patatá" que deverá ficar com boa parte da programação matinal. O tiro no escuro pode causar um grandes estrago.

Há meses o SBT vem tentando fazer frente ao "Hoje em Dia" da Record. O "Primeiro Impacto" vem conquistando bons índices no Ibope e quando não cola no matinal da concorrência, fica na vice-liderança por minutos.

Um levantamento feito por essa coluna, aponta que o "Primeiro Impacto" chegou a marcar 3,2 pontos contra 3,1 do "Hoje em Dia". O número é uma proeza, já que há tempos a Record costumava marcar 5 pontos contra 2 do SBT. É notória a divisão de público.

Não há nada oficial divulgado pelo SBT. Tudo não passa de informações de algumas fontes ouvidas por esse colunista. Na prática, saberemos amanhã se o bom senso prevaleceu.

O público se acostumou com as manhãs jornalísticas do SBT e a audiência está correspondendo. Não seria arriscado demais mexer nesse vespeiro, ao invés de continuar apostando no time que está no G3? A Band, com esportes, agradece.