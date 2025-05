Foto reprodução redes sociais Tati Machado e o marido





A equipe do "Mais Você" foi pega de surpresa, na manhã dessa terça-feira, com a notícia da perda do bebê de Tati Machado. A informação, claro, não foi divulgada, em respeito ao momento da integrante do programa.

Talita Moretti e Fabricio Bataglin apresentaram o programa, sem aquela alegria costumeira. Uma fonte revelou para essa coluna que todo mundo estava dando o seu melhor, mas o clima era de comoção total.

A emissora só divulgaria a triste notícia após o pronunciamento da equipe da jornalista. A equipe só revelou o ocorrido após o término da atração de Ana Maria Braga. Através do Instagram, a perda foi confirmada (leia abaixo).

Tati vivia em constante vigilância com a gravidez, pois ela tinha sofrido um abordo espontâneo em 2019.

Em entrevista ao Grupo Globo, Machado falou sobre o ocorrido no passado e como estava lidando com a atual gestação.

“Nessa fase [com oito meses], estou começando a relaxar, mas no começo era difícil ganhar as coisas e me apegar por medo do que podia acontecer. Foi um trauma mesmo, sofri o aborto no meu aniversário. Ainda não é fácil. Sempre vou para os exames muito nervosa e saio saltitante. Vou sentir falta da gravidez porque vou lembrar que deveria ter curtido mais”, disse.

Mas Tati tinha um fantasma que a assombrava. O aborto que sofreu. “O medo me acompanhou. Quando as pessoas me olham na TV, alegre, não imaginam que muitas vezes seja negativa comigo, não acredito muito em mim. Esse medo de me sentir incapaz, de achar que teria algum risco de saúde, me acompanhou”, completou.

Tati Machado é casada com o diretor de fotografia Bruno Monteiro.

Leia o comunicado, na íntegra, divulgado pela equipe de Tati Machado.

Foto reprodução redes sociais Comunicado