Reprodução/Internet Denílson participou do 'Aberto ao Público"





A Rede Globo está gravando a primeira temporada do humorístico "Aberto ao Público". A atração irá ao ar nas noites de domingo, logo após o "Fantástico".

Muita gente considera o projeto audacioso. "Aberto ao Público" vai apostar no formato de auditório. No SBT, na mesma faixa horária, o "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" já tem público cativo.

Chama a atenção o fato do novo programa global, além de contar com a participação do auditório, distribuir dinheiro. "Só falta jogar aviõezinhos", contou uma fonte à coluna.

A cada edição, um famoso será sabatinado no programa. Já gravaram Gracyanne Barbosa, Rodrigo Lombardi, Denilson, dentre outros.

Os quadros são dos mais variados. No "Aqui tem", os apresentadores precisam procurar um objeto no auditório, sugerido pelo convidado. "Leilão da fofoca" vai homenagear o melhor fofoqueiro anônimo da noite. "Webbulling", quadro já conhecido de Mauricio Meirelles, vai trollar amigos e conhecidos dos convidados da atração.

O quadro "Pergunte ao famoso" deu trabalho para a produção, na edição gravada com o comentarista Denilson. Para ganhar R$50, o participante precisava fazer uma pergunta que o ex-craque não respondesse de maneira alguma. E assim aconteceu.

"Denilson, qual o maior 'penta' que você já viu nos vestiários?", disparou um espectador. O teatro veio abaixo com as risadas. Em tom de brincadeira, Denilson, aleatoriamente, chutou Kaká, Marcelinho Carioca, além de fazer piadinhas com Pé de Anjo e afins. Denilson, irredutível, se recusou a responder. Ninguém conseguiu tirar uma dica dele. Começou então um leilão. Como o rapaz ganhou R$50, Mauricio Meirelles ofereceu mais R$50 para o Denilson responder. Sem sucesso. Bruna dobrou o prêmio e o valor chegou a R$200. Irredutível, Denilson mandou dar a grana para o esperto rapaz.

Muitas piadas, não politicamente corretas, saíram durante as gravações do humorístico. Resta saber se a Globo vai exibir o conteúdo e o momento constragedor com o convidado. É aguardar!

Essa edição do " Aberto ao Público " foi comandada por Maurício Meirelles, Rodrigo Marques, Bruna Louise e Thiago Ventura. Haverá um rodízio de comediantes. A temporada irá ao ar, na Globo, de 6 a 27 de Julho.