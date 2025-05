Reprodução TV Reinaldo Gottino e Luiz Bacci





Desde que deixou a Record, Luiz Bacci ainda não oficializou um novo contrato com nenhuma emissora. Especulações dão conta de que ele vai assinar com o SBT.

Em janeiro de 2025, a emissora da Barra Funda e o comunicador colocaram um ponto final no vínculo trabalhista. Através de um comunicado, as partes afirmavam que a recisão era de comum acordo. Especulações à parte, nos corredores da emissora Luiz teria sido dispensado pelo canal.

Para ocupar o lugar de Bacci no comando do "Cidade Alerta", a Record escalou Reinaldo Gottino, que até então apresentava o "Balanço Geral". Para apresentar o jornal do horário do almoço, a alta cúpula chamou Eleandro Passaia, que foi chamado de volta ao time da Record.

Com as mudanças, a direção da emissora esperava alguma alteração nos números de audiência. Essa coluna encomendou, com exclusividade, um balanço da aferição do Ibope dos últimos 76 dias da atração comandada por Bacci e 76 dias após sob o comando de Gottino.

É possível observar que Reinaldo Gottino não só manteve, como elevou os números do policialesco.

De 04/10/2024 a 17/01/2025, o "Cidade Alerta" sob o comando de Luiz Bacci registrou 6,2 pontos de média e 12,1% de share. De 20/01/2025 a 05/05/2025, sob o comando de Reinaldo Gottino, o "Cidade Alerta" apontou média de 7,1 e share de 12,7%. A Globo registrou 17,2 e 33,7% de share no período do Bacci e 16,4 na fase de Reinaldo Gottino com 31,8% de share. O SBT marcou 3,0 e 5,8% de share e a Band 3,0 com share de 5,9% na primeira fase. Em 2025, SBT ficou com 3,1 e 5,9% de share contra 2,7 pontos da Band e 5,2% de share. Os números correspondem à faixa completa da atração.

No que diz respeito à edição local (SP) do "Cidade Alerta", de 04/10/2024 a 17/01/2025, Bacci registrou média de 7,1 e share de 12%. Na sequência, de 20/01/2025 a 05/05/2025, Gottino conquistou médi de 8,1 e share de 14,3%.

Nos dois cenários, Gottino venceu seu antecessor no Ibope. Com o bordão "sem nhem, nhem, nhem", Reinaldo tem apresetado um "Cidade Alerta" mais dinâmico e conquistou a preferência do público. Nas redes sociais é possível observar que a aprovação é notória. O público prefere notícias mais curtas, variadas, do que matérias longas e arrastadas com muito suspense para resolver um caso.

Atualmente, Bacci tem um canal no Instagram que mistura notícias variadas, vídeos curiosos e notícias de artistas. Enquanto isso, ele aguarda um sinal positivo do SBT para voltar ao canal no comando do "Aqui Agora".

Em 2008, Luiz Bacci comandou o "Aqui Agora" no Sistema Brasileiro de Televisão. O telejornal marcou 7 pontos de média, o que era considerado baixo para a época. Logo, Bacci foi tirado do ar e substituído.

Como será esse retorno à antiga casa? É aguardar!