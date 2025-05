Foto Reprodução Instagram Ana Furtado deseja 'boa sorte' a Boninho





Desde que Boninho deixou a Rede Globo, não faltaram especulações sobre o futuro profissional do renomado diretor.

Em 2024, Boninho falou sobre o fim do contrato com a Vênus Platinada e refletiu sobre os mais de 40 anos de serviços prestados.

Na ocasião, o profissinal fez um textão nas redes sociais. "Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: TELEVISÃO! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão. Nela conheci a Ana, meu grande amor. E me despedi com o mais lindo especial que já fiz do meu, do nosso grande e amado Roberto Carlos. Encerrar esse ciclo assim foi lindo demais. Obrigado Globo, meus amigos e parceiros que caminharam ao meu lado e colaboraram para cada projeto brilhar ainda mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Também a vocês que sempre estão por aqui torcendo, curtindo. E que a nova história que começarei a trilhar a partir de 2025 seja tão feliz como eu fui nesses anos todos junto com vocês", escreveu.

Não faltaram elogios e mensagem de amigos, fãs e colegas de trabalho do experiente diretor.

Logo que saiu, iniciaram as especulações sobre a ida de Boninho para o SBT. Logo, ficou acertado que ele iria colocar o "The Voice Brasil" na emissora da família Abravanel.

Muita gente torceu para que Boninho desse expediente na rede de Osasco, mas o contrato é pontual e, pelo menos por enquanto, não diz respeito à participação no conselho do Sistema Brasileiro de Televisão.

Logo, o nome de Ana Furtado surgiu nas redes sociais. Ela era sugerida pelos internautas para comandar uma possível volta do "Vem Pra Cá". Nos corredores da emissora, muito gente apostava que Ana e SBT não tinham chegado a um acordo sobre valor do salário. Mera especulação.

Uma fonte segura, ouvida por essa coluna, contou que nunca houve um acordo entre a apresentadora e o SBT. "Não tem nada. A nossa programação da manhã não encaixa mais revista eletrônica", revelou.

Mas os fãs não precisam ficar tristes. Nossa fonte trouxe uma esperança para o futuro. "Enquanto não existir um projeto com o perfil dela, não haverá nada", acrescentou.

Vale dizer aqui que o SBT está trabalhando com programas vendidos. Caso a atração já tenha anunciantes, vai ao ar. Caso contrário, não. E é preciso acrescentar que revista eletrônica gera muitos gastos e deixa a central de custos em polvorosa.