Os fãs de reality show não vão gostar muito dessa notícia. O SBT parece que desistiu da "Casa dos Vilões" pelo menos por enquanto. O programa prometia confinar ex-participantes de edições anteriores de outras atrações do gênero.

Nomes como Karol Conká, Ana Paula Renault, Tina, Andressa Urach, dentre outros, chegaram a ser especulados. A intenção era reunir os participantes mais polêmicos do "Big Brother Brasil", "A Fazenda" e afins.

A notícia ganhou mais corpo depois que Boninho formalizou parceria com a emissora. Ele passou a ser o favorito para implementar e dirigir o reality.

Coincidentemente, o SBT montou um canteiro de obra no local onde ficava a sede da "Casa dos Artistas", ao lado da cidade cenográfica. Os colaboradores apostavam que a "Casa dos Vilões" seria erguida ali. Foram meses de obras e muito trabalho no local.

Hoje, no entanto, essa coluna descobriu, com exclusividade, que as obras foram paralisadas. Uma fonte ouvida por nós só fala em "um possível reality", mas sem certeza de nada ou data dos inícios do trabalho e retomada das obras.

Vale lembrar que Silvia Abravanel entrou com pedido de registro da marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual).

Atualmente, o que se espera no SBT é que o produto tenha sido totalmente comercializado antes de estrear. É aguardar!