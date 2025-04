Divulgação Record Power Couple Brasil





A Record estreia hoje, a edição 2025 do " Power Couple Brasil ", sob o comando do casal Rafa Brittes e Felipe Andreolli.

Ana Paula e Antony, Everton Neguinho e Emilyn Marçal, Silvia Catra e André Barcellos, Eike Duarte e Natália Vivacqua, Eros e Gi Prado, Dhomini e Adriana Leizer, Guilherme Seta e Beatriz Valente, Diego Superbi e Gi Menezes, Pessina e Talira, Francine Piaia e Júnior, Kadu Moliterno e Cris, Radamés e Carol Furlan, Victor Pecoraro e Rayanne Morais, Gretchen e Esdras de Souza, formam os casais da nova temporada.

Apesar de já estar tudo acertado, o título do programa está sendo disputado. Em 21/11/2023, o INPI deu a concessão do registro na marca 41, que inclui espetáculos, transmissões e programas de TV. Os proprietários, no entanto, são Joel Isaias de Oliveira, Nilton Silva e Cinthia Pereira. Ninguém do Grupo Record.

Aliás, é contra a Record que o grupo entrou com pedido de impedimento de uso da marca. Eles tentam um acordo, mas até agora nada foi apontado no Instituto de Marcas e Patentes.

Pesa contra a Record o registro de marca Nominativa (e não Mista). A diferença é que uma pode ser usada livremente, a outra precisa ter ua figura representativa acompanhando.

Resta saber que deixou isso escapar e não fez o devido registro. A Record ou a empresa detentora da marca.

É aguardar!