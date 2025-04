Divulgação Bastidores de campanha





Bastou a polêmica das axilas de Cauã Reymond surgir nas redes sociais, para o nome do ator figurar na seção de fofocas e variedades.

Bella Campos teria afirmado que o ator exalava odor nas axilas, durante as gravações de "Vale Tudo". Recentemente, Cauã colocou um ponto final nas especulações e desconversou sobre inimizades com a atriz.

Mas as especulações não terminaram. Nossa coluna teve a feliz ideia de saber como está o contrato de Cauã com a Jequiti, já que esse tipo de notícia poderia resvalar nas vendas dos perfumes e desodorantes do artista.

Em 2019, Cauã assinou com a empresa de cosméticos de Silvio Santos e lançou o perfume "Azul por Cauã Reymond". "O meu primeiro perfume foi muito pensado. Queria uma fragrância marcante aliada a um design que conseguisse traduzir os homens contemporâneos, antenados e de espírito livre. Além de ser o nome da minha cor preferida e transmitir tranquilidade, serenidade e harmonia, Azul representa para mim o céu, a imensidão do mar e seus desafios, o que reforça todo o conceito da fragrância", disse o global, na época.

Em 2021, a empresa decidiu apostar em um novo produto. Foi anunciado o perfume "Cauã Reymond Intenso". Com notas de saída de Bergamota e Pimenta Preta, o produto prometia a intensidade do homem contemporâneo.

E agora, como ficariam as vendas com toda essa polêmica? A empresa não fala sobre seus artistas e ranking de vendas.

Mas temos fontes seguras que garantem que eles não terão problemas com isso. "O Cauã já teve contrato aqui com a Jequiti, mas é sempre por um tempo determinado, que acabou não sendo renovado. Nesse momento, ele não tem nenhum perfume com a Jequiti", revelou um consultora.

Acabamos descobrindo também que Eliana encerrou a parceria com a empresa do Grupo. Nenhum perfume da apresentadora está disponível. Ela foi para a Globo e levou junto a marca dela.