Arquivo pessoal Angelo Canuto transforma sua história em combustível









Existem histórias que não podem ser compreendidas apenas pelo ponto de chegada. É preciso conhecer o caminho. A trajetória de Angelo Canuto é uma dessas histórias.

Empresário, ator, mentor, palestrante, gestor de carreiras e escritor, Angelo Canuto tem uma trajetória que surpreende por sua diversidade e pelas experiências que acumulou ao longo da vida. E, incrivelmente, também foi policial militar, profissão na qual ingressou de uma maneira nada convencional. Ele já esteve dos dois lados da criminalidade: viveu experiências ligadas ao crime, atuou na segurança pública e também conheceu de perto a realidade do sistema prisional, onde passou por duas experiências de encarceramento.

Uma trajetória que o colocou em contato com diferentes lados de uma mesma realidade: a segurança pública, a criminalidade, o encarceramento e os desafios da reinserção social.

Arquivo pessoal Angelo Canuto transforma sua história em combustível





Foi justamente em meio a essas experiências que começou a construir uma nova perspectiva de vida. Investiu nos estudos, cursou Administração e avançou em sua formação profissional, encontrando no conhecimento uma ferramenta para reconstruir sua história.

Longe de esconder seu passado, Angelo utiliza suas experiências como ponto de partida para reflexões sobre escolhas, sociedade, oportunidades e transformação humana. Sua trajetória mostra que a vida não precisa ser definida pelos momentos mais difíceis, mas também pelas decisões tomadas a partir deles.

Das experiências pessoais às telas

A história de Angelo também ganhou espaço no universo artístico. Como ator, integrou o elenco de DNA do Crime, produção da Netflix que conquistou projeção internacional.

Recentemente, também participou das gravações da continuação de Tremembé, produção do Prime Video. Na série, contracena com Ícaro Silva, que interpreta o ex-jogador Robinho.

Paralelamente à carreira artística, Canuto atua no agenciamento e na gestão de talentos, especialmente no universo esportivo, conectando atletas a oportunidades e acompanhando o desenvolvimento de suas carreiras.

Mentoria e palestras, experiências transformadas em conhecimento

Além de sua atuação no esporte e no entretenimento, Angelo Canuto também desenvolve um trabalho como mentor e palestrante.

Suas palestras partem de experiências reais, reflexões sociais e aprendizados construídos ao longo de uma trajetória pouco convencional. A proposta é provocar questionamentos, ampliar a consciência e estimular uma compreensão mais profunda do comportamento humano.

Em um momento em que a sociedade enfrenta desafios cada vez maiores nas relações pessoais, profissionais e sociais, discutir a evolução humana e a capacidade de transformação individual torna-se cada vez mais necessário.

É nesse espaço que Canuto pretende ampliar sua contribuição: compartilhando conhecimento, estimulando o pensamento crítico e mostrando que compreender o ser humano é um passo fundamental para transformar realidades.

Áustria: esporte, história e reflexão social

O ano de 2026 está chegando ao fim, mas Angelo está longe de diminuir o ritmo.

No próximo dia 27 de novembro, embarca para a Áustria, onde permanecerá por 13 dias acompanhando e realizando a gestão de um de seus agenciados, o zagueiro João Tornich, que integra a equipe do LASK.

Acompanhado pelo pai do atleta, Canuto também pretende aproveitar a experiência internacional para aprofundar seus conhecimentos sobre a cultura e a história austríaca, especialmente os acontecimentos relacionados à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto.

Seu interesse vai além do conhecimento histórico. A proposta é estabelecer reflexões sobre exclusão social, encarceramento e as semelhanças e diferenças entre acontecimentos históricos e a realidade brasileira.

Com um olhar crítico sobre a sociedade, Angelo busca construir conexões entre histórias, realidades e experiências humanas, questionando estruturas e estimulando novas formas de compreender o mundo.

2027, uma nova fase e um propósito ainda maior

É no próximo ano que sua inquietude promete ganhar novos espaços.

Angelo prepara uma nova obra literária e um projeto audiovisual voltado ao streaming. Iniciativas que fazem parte de um movimento maior: ampliar sua contribuição para a compreensão humana, provocar reflexões e ajudar pessoas a enxergarem a sociedade e suas próprias histórias sob novas perspectivas.

A proposta é utilizar tudo o que viveu, estudou e construiu profissionalmente para ampliar o diálogo sobre o comportamento humano, as relações sociais e a capacidade de transformação das pessoas.

Ao falar sobre o momento que vive, Canuto não esconde o que o move:

Não consigo parar de criar. Minha veia do inconformismo bate forte, e sinto essa necessidade de ‘gritar’, dar vazão a esta adrenalina que me move Angelo Canuto





Entre o esporte, a atuação, a literatura, a mentoria, as palestras, a cultura e o audiovisual, Angelo Canuto prepara mais do que novos projetos. Está construindo uma nova etapa de sua trajetória, na qual suas experiências pessoais e profissionais se encontram com um propósito, contribuir para que as pessoas compreendam melhor o ser humano e o mundo em que vivem.

Sua história começou muito antes das câmeras. Ele conheceu diferentes lados da vida, enfrentou as consequências de suas escolhas e decidiu construir um novo caminho. Agora, pretende transformar tudo isso em conhecimento, reflexão e contribuição para outras pessoas. 2027 promete ser um novo capítulo e Angelo Canuto está pronto para ampliar sua voz.