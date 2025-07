Cursos Edgar Abreu Curso CPA-20

















Em uma iniciativa inédita de inclusão e responsabilidade social, os Cursos Edgar Abreu, em parceria com o Banco Santander e o Grupo Educacional Ânima, estão disponibilizando centenas de bolsas 100% gratuitas para o curso CPA-20. A ação é voltada exclusivamente para pessoas negras, trans e com deficiência (PCD), com o objetivo de promover diversidade e ampliar o acesso a carreiras qualificadas no setor financeiro.

O que é o curso CPA-20?

A Certificação Profissional ANBIMA – Série 20 (CPA-20) é essencial para quem deseja atuar em bancos e instituições financeiras, especialmente no atendimento a clientes de alta renda e na área de investimentos. Com reconhecimento nacional, essa certificação abre portas para cargos com melhor remuneração e mais responsabilidade, como gestão de carteiras, análise de risco e relacionamento com investidores.

Por que essa formação é transformadora?

O custo elevado da preparação e da prova ainda é uma barreira para muitos. Com esta iniciativa, o foco está em quebrar desigualdades estruturais e garantir oportunidades reais de crescimento profissional para grupos historicamente excluídos do mercado financeiro.

A importância de iniciativas como essa

Ações como essa são fundamentais para acelerar a inclusão e corrigir desigualdades históricas no mercado de trabalho. Quando grandes instituições se unem para abrir portas e gerar oportunidades reais, elas não apenas transformam vidas individuais, mas também contribuem para um país mais justo, diverso e economicamente mais forte. Promover equidade no acesso à educação e qualificação é investir em um futuro onde todos possam prosperar.

Como funciona o curso?

O curso será oferecido na modalidade SOU CPA-20, um intensivo de final de semana, com alta taxa de aprovação garantida. É um formato rápido, direto e de qualidade.

Informações importantes:

Quem pode se inscrever: Pessoas negras, trans e PCD

Inscrições: até 8 de julho de 2025, às 23h59 (horário de Brasília)

Entrega do curso: até 11 de julho de 2025

Inscreva-se aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoHVX6r0aljoVcuc_k8bfRoTj2QGBYHH7MChM6Y8ec4kw-sA/viewform

Organização: Cursos Edgar Abreu, Banco Santander e Grupo Ânima



Segundo o educador financeiro Edgar Abreu, “Este é um passo concreto na promoção de uma sociedade mais justa, para garantir que mais pessoas tenham acesso a carreiras no setor financeiro, independentemente da sua origem, identidade de gênero ou condição física.”

As vagas são limitadas e a seleção será feita com base nos dados do formulário. A veracidade das informações poderá ser verificada.