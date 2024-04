Divulgação Novo livro do economista Jeremy Rifkin





Em seu novo livro, Jeremy Rifkin, economista, teórico social, ativista e futurólogo nos traz uma nova visão sobre os problemas que estamos enfrentando em meio à crise da globalização. Especialista de renome mundial e conselheiro governamental global de mudanças tecnológicas, seu novo livro “A Era da Resiliência” (lançamento da editora Cultrix) nos alerta que, há muito tempo, nós, humanos, acreditamos que somos capazes de forçar o mundo natural a se adaptar a nós, mas só agora começamos a encarar o fato de que nós é que devemos nos adaptar a ele se quisermos sobreviver e prosperar em um mundo natural imprevisível.

Rifkin, o principal arquiteto dos planos econômicos da União Europeia e da China, autor de 23 livros e traduzidos para 35 idiomas, apresenta uma visão arrebatadora do futuro da humanidade, onde não somos os mestres do mundo, mas sim seus alunos mais humildes. Nessas páginas, o economista compartilha com seus leitores todo um programa para não entrarmos em extinção. Segundo o autor, estamos passando da Era do Progresso para a Era da Resiliência .

A primeira foi motivada pela tentativa de aperfeiçoar a expropriação do que o planeta Terra generosamente nos oferece, no consumo e no descarte e abuso da extração de recursos naturais em prol da opulência material da sociedade. Para o autor, “se a Era do Progresso caminhou de mãos dadas com a eficiência, mas às custas da própria natureza, a “coreografia” da Era da Resiliência nos dará os passos rumo a um caminho de adaptabilidade. Em vez de tentarmos forçar a natureza inteira a se adaptar aos nossos desejos egoístas de acúmulo e consumo desenfreado em prol de uma economia predatória e excludente, devemos reaprender a adaptar nossa espécie às poderosas forças naturais, se quisermos de fato assegurar o futuro da humanidade”.

Ao longo de “A Era da Resiliência” , o renomado economista explora essa nova abordagem da ciência acerca da natureza humana e da evolução da vida na Terra e nos mostra que “a mudança da geopolítica para a ‘política da biosfera’, da globalização para a ‘glocalização’, do corporativismo para o ‘compartilhamento de bens’ e a ascensão da ‘governança biorregional’ , além da extensão da ‘democracia representativa’, são alguns dos novos movimentos e forças políticas de compartilhamento de poder que ajudarão a definir e moldar os próximos anos e garantir a nossa sobrevivência”.

Assim, Jeremy Rifkin nos traz um estudo de extrema importância para os tempos atuais, desbravador e esclarecedor, que compõe o contexto para uma real mudança de paradigma e altamente recomendado a todos que se interessam pelo futuro do planeta. Em suas palavras: “a Era do Progresso , antes considerada sacrossanta, começa a desmoronar, enquanto uma nova e poderosa narrativa, a Era da Resiliência , toma o seu lugar, trazendo essa grandiosa transformação e seu efeito profundo na maneira de compreender o significado da existência, a economia e o modo de governar a nós mesmos enquanto a Terra procura se restaurar ao nosso redor”.

