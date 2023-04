Inverno

No século XVII, serviçais de um nobre duque se reúnem clandestinamente ao redor de uma lareira. Eles sonham em tornar o mundo um lugar melhor para todos, mas não imaginam que o perigo está à espreita. Nova peça do Grupo Gattu estreia no Teatro do Sol, em Santana, nesta sexta. O espetáculo é gratuito e tem capacidade para 60 pessoas na plateia. A bilheteria abre uma hora antes do espetáculo.