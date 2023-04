Gargalhada Selvagem

Do norte-americano Christopher Durang e com direção de Guilherme Weber, os atores Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes, veteranos do humor, refletem os problemas do cotidiano, a ansiedade, as diferenças com as quais as pessoas precisam conviver. Comédia inteligente e reflexiva, o texto defende a importância de rir de si mesmo.