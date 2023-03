O Guarda-Costas – O Musical

Inspirado no filme clássico de 1992, o espetáculo estreia nesta quinta, 16, no Teatro Claro (Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia). Com a atriz e cantora Leilah Moreno (foto) como estrela principal contracenando com Fabrizio Gorziza, que dá vida ao guarda-costas. Quintas e sextas às 21h, sábados às 17h30 e às 21h30 e domingos às 19h.