Kamilla Fialho é uma das maiores empresárias do ramo musical. No início de sua trajetória, chegou a ser apresentadora de programa de funk, mas com a gravidez precisou se reinventar, indo trabalhar no backstage. Há quase 20 anos no mercado, foi a responsável por descobrir artistas como Anitta, Lexa, Naldo e MC Rebecca. Com exclusividade a nossa coluna, Kamilla revelou que vê a filha Tília aflorar sua veia artística e seguir carreira de cantora, sendo uma das grandes promessas da música pop brasileira.

Segundo Kamilla, por toda sua experiência e por conhecer a fundo os bastidores da música, sentia um certo receio em ver a filha seguindo no ramo musical, no entanto, sempre apoiou e se sente orgulhosa de tudo que ela está conquistando. “Como mãe, sinto uma mistura de preocupação e orgulho ao ver minha filha realizar seus sonhos. É natural sentir preocupação por sua segurança e bem-estar, mas ao mesmo tempo, estou incrivelmente orgulhosa de tudo o que ela conquistou e animada para ver o que o futuro reserva para ela. Como mãe, tento apoiá-la da melhor forma possível e estar presente em sua jornada”, conta.

A empresária revela que o maior conselho que deu para Tília, não só como mãe, mas também como uma profissional do ramo, foi para que ela nunca desistisse de persistir em seu sonho. “Eu sempre a encorajo a perseguir suas paixões e acredito que, com determinação e trabalho árduo, ela pode alcançar qualquer objetivo que deseje”, diz.

Para Kamilla, o mais importante é saber equilibrar a relação e sempre incentivar os filhos a seguirem seus próprios caminhos. “Ser mãe é um trabalho incrivelmente gratificante, mas também pode ser desafiador. A chave é manter um equilíbrio saudável entre sua carreira e vida pessoal, estar presente para seus filhos e apoiá-los em seus sonhos e desafios. Aproveitar cada momento com os filhos e sempre os amar incondicionalmente”, declarou.