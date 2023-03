Divulgação Brenda Paixão, Erika Schneider e Aline Mineiro

Erika Schneider é referência quando se trata de beleza! A modelo, influencer e empresária, tem como prioridade sempre manter seus cuidados em dia.

Agora a beldade apresenta sua linha de cosméticos de alta performance, a Erika Schneider Beauty. Com uma estratégia de vendas inovadora, anunciou ao público através de uma live no YouTube, na noite dessa segunda-feira (06), o lançamento de dois produtos: o Sérum 10 em 1 e o Óleo Multifuncional.

O Sérum contém dez ativos especiais para a pele como: ácido hialurônico, vitamina C e resveratrol, que ajudam no clareamento, na redução de acne, poros dilatados e na prevenção das linhas de expressão por meio da renovação celular. Já o Óleo Multifuncional, é um produto feito para cabelo e corpo, com propriedades hidratantes, capaz de restaurar as cutículas capilares e deixar as madeixas mais macias, sedosas e brilhantes. Na pele, age como excelente antioxidante, reparador de elasticidade e, perfeito para áreas mais delicadas, muitas vezes deixadas de lado, como o cotovelo, braços, joelhos e pés.

Divulgação Erika Schneider

Na live de lançamento, Erika recebeu duas amigas especiais, a atriz Aline Mineiro e a maquiadora Brenda Paixão. Durante mais de uma hora, conversaram sobre o mercado da beleza e benefícios dos dois novos produtos.

O sucesso da live foi tão grande que as vendas tiveram que ser interrompidas, o site não suportou tantos acessos de uma só vez!

Emocionada, Erika falou sobre os desafios em se tornar empreendedora e relembrou sua trajetória. “É muito difícil empreender no Brasil. Uma batalha diária, até chegar no produto, ver seu projeto sair do papel e tomar forma. Eu tô me contendo pra não chorar, isso aqui é uma luta, é a realização de um sonho. Eu já ‘ralei’ muito, trabalhei como babá, mas nunca desisti de ter minha própria linha de beleza”.

Antes de encerrar a live, as amigas combinaram uma ‘EuroTrip’. “Vamos levar Erika Schneider Beauty para a Europa”, anunciou Brenda.