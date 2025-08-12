Episódio 42-
Ela, que lembrava muito a enfermeira que cuidara zelosamente da ala do hospital psiquiatrico de “Um estranho no ninho”, a chefe que policiava Jack Nicholsohn com o maxilar travado, isso antes dele tentar enforca-la por ter tiranizado seus amigos , e, no dia seguinte ser lobotomizado através da técnica inventada pelo cirurgião português, o prêmio nobel, Egas Moniz.
“Quase uma sósia” pensou Jerusa.
Irma abriu a ficha entregou a prancheta com papel de alta para ela:
“Alta a pedido”
E seguia-se uma assinatura monogramatica
"F. H"
Jerusa saiu abalada, mas consciente de que fez o possível.
Recuperou sua moto e encaminhou-se de forma quase instintiva até o apartamento do Braz. Ele só poderia ter ido para lá ou estaria morto.
Ela nem precisou interfonar. Haviam sido avisados de que ele viria.
Os mesmos seguranças que a ameaçaram há alguns dias.
Ela estacionou e subiu ao apartamento.
E lá estava ele ,bebendo o que parecia ser um Manhatan esticado no sofá. Encontrava-se deitado na sala com uma perna aparentemente imobilizada.
Não era gesso, mas uma tala. E sua cabeça estava com alguns curativos superficiais.
Quase sem folego travou o seguinte diálogo:
'O que houve? Eles te ameaçaram?'
'Nada disso, fiz um acordo.'
'Acordo? Por acaso eles são advogados?
'Pior é que ele é'
'Esses caras são malucos.'
E se aproximou para beijá-lo. Ele correspondeu.
Choraram muito.
O que experimentado nos últimos três dias superava tudo que havia sido vivenciado nos anos que estiveram juntos. Isso provava uma antiga teses de Jerusa de que a densidade não tem nada a ver com o tempo.
Jerusa se perguntava se um infortúnio, uma perseguição sistemática, um inimigo compartilhado teria todo este poder de transformar a relação?
Ela repassou tudo que se passou: a visita "ao acaso" depois suas dicas
Ela parecia ter esquecido séculos de ressentimento, eras inteiras de juras de ódio, e densos milênios comprimidos de listas de defeitos.
Eles simplesmente se deitaram sem poder falar nada.
Quando acordaram ela fez o diagnóstico completo:
'Você entregou as cartas para eles não?'
'Era a única exigência deles para nos deixar em paz.'
'E eles desistiram, aqueles fanáticos sacanas filhos da mãe do Vindicta Fidelis?'
Continua