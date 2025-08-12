Nilda Raw (O.S.T.) 2022 Começo dos Términos





Episódio 42-

Ela, que lembrava muito a enfermeira que cuidara zelosamente da ala do hospital psiquiatrico de “Um estranho no ninho”, a chefe que policiava Jack Nicholsohn com o maxilar travado, isso antes dele tentar enforca-la por ter tiranizado seus amigos , e, no dia seguinte ser lobotomizado através da técnica inventada pelo cirurgião português, o prêmio nobel, Egas Moniz.

“Quase uma sósia” pensou Jerusa.

Irma abriu a ficha entregou a prancheta com papel de alta para ela:

“Alta a pedido”

E seguia-se uma assinatura monogramatica

"F. H"

Jerusa saiu abalada, mas consciente de que fez o possível.

Recuperou sua moto e encaminhou-se de forma quase instintiva até o apartamento do Braz. Ele só poderia ter ido para lá ou estaria morto.

Ela nem precisou interfonar. Haviam sido avisados de que ele viria.

Os mesmos seguranças que a ameaçaram há alguns dias.

Ela estacionou e subiu ao apartamento.

E lá estava ele ,bebendo o que parecia ser um Manhatan esticado no sofá. Encontrava-se deitado na sala com uma perna aparentemente imobilizada.

Não era gesso, mas uma tala. E sua cabeça estava com alguns curativos superficiais.

Quase sem folego travou o seguinte diálogo:

'O que houve? Eles te ameaçaram?'

'Nada disso, fiz um acordo.'

'Acordo? Por acaso eles são advogados?

'Pior é que ele é'

'Esses caras são malucos.'

E se aproximou para beijá-lo. Ele correspondeu.

Choraram muito.

O que experimentado nos últimos três dias superava tudo que havia sido vivenciado nos anos que estiveram juntos. Isso provava uma antiga teses de Jerusa de que a densidade não tem nada a ver com o tempo.

Jerusa se perguntava se um infortúnio, uma perseguição sistemática, um inimigo compartilhado teria todo este poder de transformar a relação?

Ela repassou tudo que se passou: a visita "ao acaso" depois suas dicas

Ela parecia ter esquecido séculos de ressentimento, eras inteiras de juras de ódio, e densos milênios comprimidos de listas de defeitos.

Eles simplesmente se deitaram sem poder falar nada.

Quando acordaram ela fez o diagnóstico completo:

'Você entregou as cartas para eles não?'

'Era a única exigência deles para nos deixar em paz.'

'E eles desistiram, aqueles fanáticos sacanas filhos da mãe do Vindicta Fidelis?'

Continua