Acervo Pessoal PR Diário





Episódio 19 - Vindicta Fidelis

‘Conheço o tipo. Não tenho medo, zero. Já lutei contra ditaduras de todos os tipos’

Ficci deu de ombros, mas continuava estranho como se estivesse rastreando um perigo. Usava o nariz como se tivesse um faro para o etéreo, um radar parafísico. Ele que sempre rejeitou qualquer alegação mística, adepto de um ceticismo relativo, chegou a uma idade que as premonições inexplicáveis começaram a parecer plausíveis.

“Os velhos que viveram a vida toda enterrados na lucidez do ceticismo, sentindo que lhes resta menos tempo pela frente do que o que já vivenciaram costumam ter uma inclinação para o arrependimento retrospectivo. Passam a considerar a hipótese de que poderiam estar errados. Esta percepção não vem sem um gigantesco conflito existencial. Relutam, pois é como se tivessem vivido sob o princípio do prazer, e agora, ao cogitar que talvez subsista algo além da carne sendo devorada pelos vermes, passam a hesitar. É menos por precisar admitir que não sabiam o que imaginavam o que conheciam e desconheciam e muito mais pelo medo. O medo dos céus, e os céus, como pensou Pascal, são mesmo assustadores.”

Enquanto o médico pensava Jerusa especulou:

“Será que o velhote acha que estamos sendo gravados? Ele já é bem estranho. Por que ele está agindo assim?”

‘Você não conhece essas pessoas’ Ficci falou saindo do transe.

‘Se você Dr. Soubesse: eu convivi com políticos por 18 anos, sei exatamente do que são capazes.’

‘Esses são piores, você não conhece, e posso atestar, não sabe como eles são...’

‘Melindrosos?’

‘Monstruosos. O fanatismo é sempre extremo. Os ladrões e corruptos são sempre cooptáveis, os fanáticos não e são imprevisíveis.’

Ficci teve novo surto de ausência, e de repente voltou à vida como se o ambiente estivesse limpo. Como se sua ação espiritual, seja ela qual fosse, tivesse purificado o lugar. E soltou um suspiro prolongado.

Naquele exato momento ele correu em direção a um armário retirou duas surradas malas com formato estranho. Voou até à estante e começou a arrastar e despejar o conteudo daquela prateleira especial nas malas que mais pareciam baús.

Só um item mereceu um embulho espacial em tecido aveludado roxo.

‘O Diário’

Jerusa, ainda em recuperação, ficou observando tentando imaginar como um sujeito tão velho podia demonstrar tanta força, agilidade e destreza. Precisava admitir que se sentiu ligeiramente atraida por aquele idoso inteligente e resoluto. A loucura, bem a loucura poderia fazer parte de um charme esotérico, de uma excentricidade. Ela finalmente concluiu que, em outras circunstâncias, muito provavelmente o beijaria.

‘E essa tropa de choque da literatura tem um nome?’ Jerusa provocou.

‘Sim, são conhecidos por dois nomes, o mais usado é Vindicta Fidelis ’ Sussurou o nome baixinho.

‘O que?’

‘Vindicta Fidelis’ Ficci respondeu simultaneamente escrevendo as letras no ar.

‘Entendi! Mas que chique, quer dizer que eles perseguem e matam em latim? Em português seria bem mais patriótico. Era só o que me faltava’

Então ouviram um barulho fortíssimo.

Ambos se calaram enquanto alguém passou a esmurrar a porta.

Continua