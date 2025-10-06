Foto: Dani Wesley / Pedro Gallante Viúva Fantasma inicia nova era com o inédito EP, 'Assunto pra Depois'

A Viúva Fantasma inicia um novo capítulo com o lançamento de Assunto pra Depois , EP que consolida o quarteto campineiro em uma fase mais madura, mas sem abrir mão da energia crua e da vulnerabilidade que marcam sua identidade.

“Esse EP representa uma nova fase, demonstra o nosso amadurecimento e o fortalecimento da nossa união tanto quanto banda quanto amigos”, comenta Carol, vocalista. “Vem pra falar ao mesmo tempo das particularidades de cada um e dos perrengues conjuntos da vida adulta. O processo de composição foi bem fluido, tudo foi muito colaborativo, a gente quis experimentar novos ritmos e empurrar um pouco nosso limite, então tem muita coisa diferente do anterior, tanto no instrumental quanto na voz. A intenção é seguir inovando e nos desafiando, e nessa, sentimos que estamos muito perto de nos encontrar cada vez mais”.





O trabalho abre com Prólogo , faixa que já anuncia a virada de chave: uma composição que fala de crescimento e tempo perdido, embalada por arranjos que revelam o amadurecimento da banda. Na sequência, BDZ quebra o clima com leveza e irreverência — os áudios de introdução e encerramento assinados por Joabe, vocalista da Império Contra-Ataca!

Adicionam um tom bem-humorado, enquanto o coro final cresce de forma marcante. A faixa desponta como um dos potenciais hits do EP, aquela música perfeita para ouvir enquanto se arruma pra sair de casa.

Em Monstros S.A ., a vocalista Carol mostra coragem ao se arriscar em novas nuances: apostando em timbres mais altos e ousados, ela amplia ainda mais a força da interpretação e dá ousadia à identidade vocal da banda. Já Tentar não Errar aprofunda o disco em território mais denso: com linha de baixo marcante e letra poderosa, a música reflete sobre paternidade e ausência, em meio a um instrumental que cresce em intensidade e emoção, no final soa tudo como uma mistura proposital e densa.

Noite apresenta o lado mais pop rock da Viúva Fantasma. Com introdução cativante e refrão direto, a faixa tem clima de single, que parece feita sob medida para acompanhar um momento mais introspectivo, se BDZ é a faixa de ouvir para sair, Noite é para ouvir voltando pra casa. O EP encerra com Volta! , conduzida majoritariamente pela voz de Meneiz e marcada pelo timbre de guitarra mais expressivo do trabalho, encerrando a obra com energia e saudade.

“Esse EP para mim significa mudança e amizade, todas as músicas presentes nele refletem nossa amizade e como estamos sempre crescendo juntos” , acrescenta Meneiz, guitarrista. “Gostamos muito de passar o tempo, tocar e escrever em conjunto, e pra mim isso é muito refletido nas nossas músicas. O processo de gravação foi totalmente novo para nós e isso foi muito interessante, pois portas novas foram abertas com muitas possibilidades. Mas no fundo sinto que tudo é sobre isso: nossa amizade e como mudamos sempre, principalmente em conjunto.”

Assunto pra Depois não é apenas um conjunto de músicas, mas um retrato fiel de uma geração que inevitavelmente está amadurecendo, no entanto, sem perder a leveza e a intensidade da juventude. O EP reafirma a Viúva Fantasma como uma das bandas mais promissoras da cena independente atual, equilibrando vulnerabilidade e ousadia em composições que conversam de perto com quem vive os altos e baixos da vida adulta jovem.

Confira:



