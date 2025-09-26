Foto: Divulgacao Naiá Camargo lança single 'Pra Ninguém' em parceria com Luedji Luna

A cantora e compositora Naiá Camargo lança nesta sexta-feira (26) o single Pra Ninguém , uma parceria inédita com Luedji Luna, que promete marcar um novo momento em sua trajetória.

A faixa, composta por Ed. Nobre, Diggo e Marco Lima, une pluralidade sonora, sensibilidade poética e a força de duas artistas que têm se destacado na cena contemporânea.





Para Naiá, a colaboração foi transformadora : “Cada pessoa é uma janela. A Lued abriu a janela dela pra mim para que eu perceba novos caminhos e formas de músicas. Pra mim, ela sempre foi um exemplo de força e luz. Recebê-la nessa música já abriu muitos caminhos na minha alma e coração” , revela a artista.

Com narrativa intimista, a canção mergulha na busca pelo amor e nos inevitáveis desencontros da vida. “Às vezes a cabeça quer uma coisa, mas o corpo inteiro te joga para outro lado, e tá tudo bem. Nem sempre o amor da sua vida é pra sua vida… esse é o mistério, esse é o jogo. E é uma delícia!” , reflete Naiá.

Reconhecida pela mistura de estilos em sua obra, que vai da MPB ao samba, passando pelo pop, afrobeats, brega e beats eletrônico s, Naiá admite que essa pluralidade é também um desafio: “Essa mistura não é uma estratégia, na verdade me atrapalha muito (risos). Eu costumo brincar que adoraria ter nascido e dito: quero ser dentista, e pronto. Mas eu não sou o porto, eu sou o barco. Me jogo e encontro ventanias e mares tempestuosos, mas é a minha vida. Sou plural e diversa, e cada vez mais amo e respeito essa pluralidade” , afirma.

Além da carreira musical, Naiá é fundadora da Borai Produções, produtora cultural que lidera iniciativas como o MBora Fest — que chega à 8ª edição em outubro — e o recém-criado Prêmio MBora de Música, voltado a artistas independentes periféricos.

“Acredito que me fortalece no sentido de mostrar que sou íntegra com meus princípios. Todo artista precisa ser empreendedor de si mesmo. Ser produtora cultural é quase um adendo do meu ofício de cantar” , explica.

Com Pra Ninguém , Naiá reforça sua identidade artística ao mesmo tempo em que abre espaço para novos diálogos sonoros. Uma música que, além de unir duas potências vocais, convida o público a refletir sobre o amor, suas surpresas e contradições.

Confira:



