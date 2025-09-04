Fotos: Roasted Kweku e George Kamper Rocky Dawuni e Cedella Marley celebram Bob Marley em 'I Got A Song'

Quatro vezes indicado ao Grammy, o ganês Rocky Dawuni já dividiu palco com lendas como Stevie Wonder, John Legend, Angélique Kidjo e Alpha Blondy, além de realizar uma apresentação bastante elogiada no Festival Latinidades 2023, em Salvador (BA) e cada vez mais tem conquistado respeito internacional como uma das vozes mais influentes da música africana.

Do outro lado, está Cedella Marley, vencedora de três Grammy's com o grupo The Melody Makers e, não menos importante, filha primogênita de Bob e Rita Marley, herdeira direta do legado que colocou o reggae no mapa mundial. Esses dois nomes de peso se encontram em I Got A Song , single lançado pela Aquarian Records, com distribuição da lendária Tuff Gong International, gravadora fundada por Bob Marley.





Mais do que uma música, I Got A Song é um manifesto. Inspirada nas songlines — tradições aborígenes da Austrália que Rocky Dawuni descobriu em sua última turnê —, a faixa fala sobre amor, identidade e pertencimento, evocando a força dos laços que conectam gerações e culturas.

“A música é o coração da conexão global”, resume Rocky Dawuni. “Trabalhar com Cedella nesta canção é honrar essa energia, convocando harmonia e propósito por meio da alegria do amor” .

Cedella reforça: “I Got A Song nos lembra do poder que cada voz carrega. É uma ponte entre passado e futuro, entre continentes e comunidades.”

Registrada no Hen House Studios, em Venice (EUA), a faixa contou com músicos históricos: Santa Davis (Bob Marley, Peter Tosh) na bateria, John McKnight (Ben Harper, Fishbone) no baixo e guitarra, e Anthony Brewster (Chali2na, Citizen Cope) nos teclados. A mixagem ficou a cargo de Bob Riddim, também responsável por Neva Bow Down , trabalho de Rocky Dawuni indicado ao Grammy. Já os vocais de Cedella foram gravados em Miami, no Studio C.

Dirigido pelos visionários criativos emergentes Ebenezer Brew (também conhecido como Slingshot) e Jolver Cutino, o videoclipe apresenta visuais de tirar o fôlego, imagens vibrantes e uma narrativa emocionante que capturam a essência da canção. Ele complementa de forma belíssima o poderoso tecido sonoro criado por Dawuni e Marley, ressaltando os temas universais que a música promove.

Filmado em diferentes continentes, Rocky Dawuni aparece em sua terra natal, Gana, destacando as paisagens vibrantes, a rica cultura e a energia arrebatadora do continente africano. Já Marley gravou sua parte em Miami, refletindo sua conexão com a herança jamaicana.

O resultado é uma fusão harmoniosa dos dois cenários, que acrescenta camadas de significado cultural à narrativa visual.

Unindo a filosofia africana à espiritualidade da diáspora, I Got A Song transcende fronteiras. É uma celebração da música como força universal — e uma lembrança de que amor, ancestralidade e conexão são elementos que nos mantêm de pé.

Confira o clipe oficial de I Got A Song :



