Foto: Minoru Tsubota / site oficial Eric Clapton lança coletânea com registros de shows de 1991





O lendário guitarrista britânico Eric Clapton acaba de lançar uma compilação com registros de seus shows nos anos 1990 . Trata-se de 24 Nights , que reúne 42 performances ao vivo , realizadas no icônio The Royal Albert Hall em Londres , na Ingalterra . O disco triplo já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music , via Reprise Records .

Todos os singles reunidos em 24 Nights passaram por um processo de restauração , haja visto que foram gravados originalmente em 1991 . Além do formato digital, a coletânea também ganhou edições em formato físico que incluem boxes de 6 CD's ou 8 LP'S em edição limitada .





The Definitive 24 Nights conta com luxuosas colaborações, incluindo a performance do clássico Knockin' On Heaven's Door de Bob Dylan , onde Clapton se une a Phil Collins para o dueto, além de Robert Cray, Buddy Guy, Steve Ferrone e Jimmie Vaughan .

Ouça: