Foto: Grupo Pisa / Divulgação Roberto Medina avisa que não haverá ingressos extras para o The Town

Roberto Medina , idealizador do Rock In Rio e do futuro festival The Town , deixou claro em uma recente entrevista para o portal POPline que não há a menor chance de serem lançados ingressos extras para o evento .

No primeiro dia em que foi liberada a venda dos tickets para o The Town , eles se esgotaram em apenas 1h20 . Os ingressos, na ocasião, se esgotaram para os dois shows do astro norte-americano Bruno Mars .





“Quem conseguiu, conseguiu; quem não conseguiu, acabou“ , declarou Roberto Medina .

O executivo disse em entrevista que ainda existe uma quantidade limitada de ingressos disponíveis para os dias já esgotados à venda pelo banco Itaú , que patrocina o evento.