Foto: Divulgacao Dra. Edilene Chaves e a influência da música no comportamento alimentar





Você já se perguntou por que os restaurantes tocam música de fundo ? Não é apenas para preencher aquelas pausas silenciosas quando todos estão comendo. A música contribui para o ambiente e pode ajudar a definir o tom que um restaurante está tentando criar, seja descontraído e casual ou formal e adequado.

Curiosamente, a música também pode influenciar sua escolha alimentar , é o que afirma a nutróloga esportiva Edilene Chaves .





Em 2021, um estudo publicado na revista Appetite decidiu determinar quais tipos de música podem alterar suas escolhas alimentares. Os cientistas recrutaram 215 participantes da China e 114 da Dinamarca e fizeram com que eles respondessem a um teste de audição simples .

Durante o questionário, os voluntários foram solicitados a imaginar-se comendo refeições saudáveis e não saudáveis . Além disso, combinar cada experiência com um tipo de som. Com base nas respostas, os pesquisadores criaram duas trilhas sonoras diferentes. A primeira, em referência a refeições saudáveis, era uma melodia de jazz lenta e aguda ao piano . A segunda, em referência a refeições não saudáveis, era uma melodia de guitarra dissonante , de rítmo rápido e baixo , em tom menor.

“Os cientistas descobriram que os voluntários eram mais propensos a escolher frutas e vegetais se tivessem ouvido a trilha sonora de jazz. Em contraste, os voluntários eram mais propensos a escolher rosquinhas, pizza e alimentos semelhantes se tivessem ouvido a guitarra dissonante” , conta Edilene Chaves à esta coluna.

Chaves observa ainda, que a música pode ter muita influência sobre suas escolhas de comida e bebida, porque pode mudar seu humor e percepção : “É possível que os voluntários do estudo tenham associado a melodia dissonante do violão ao mau humor, e então fizeram uma associação entre mau humor e comida ‘ruim’. Por outro lado, os voluntários que ouviram a melodia lenta e brilhante do jazz podem tê-la associado a um bom humor e, portanto, a uma ‘boa’ comida” , analisa a médica.

Por fim, a profissional explica também que música pode influenciar quanto ou quão pouco você come: “Pessoas que ouvem sons enquanto jantam tendem a comer mais. No entanto, mudanças na velocidade ou no volume da canção não fazem muita diferença. Pode haver muitas variáveis para determinar qual tipo de música será melhor para você. No entanto, a que te deixar feliz tornará a sua refeição mais agradável”, finaliza.