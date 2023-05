Foto: Brian Ziff The Weeknd faz história no Spotify com o álbum 'After Hours'

The Weeknd , o astro canadense que é um dos grandes nomes da indústria musical global neste século, conquistou mais uma marca importante no streaming: ele

acaba de bater 10 bilhões de streams no Spotify com o álbum After Hours .

Com isso, ele se torna o único artista negro a ter dois álbuns com este mesmo montante de streams na plataforma digital .





After Hours , o quarto trabalho discográfico de The Weeknd , que também é o oitavo álbum na história do Spotify a alcançar 10 bilhões de plays , conta com 14 faixas onde se destacam Save Your Tears, Alone Again, Blinding Lights e In Your Eyes .

O disco foi lançado em 20 de março de 2020 pela Universal Music , via Republic Records e alcançou o topo da Billboard 200 , a principal parada de álbuns dos EUA, após vender 444 mil unidades equivalentes a albuns em sua semana de estreia .

Estima-se que The Weeknd já tenha vendido mais de 75 milhões de discos em todo o mundo .