Foto: Apple Music A foto misteriosa de Olivia Rodrigo que sugere nova era da artista





A cantora Olivia Rodrigo publicou uma nova foto em seu perfil oficial no Instagram neste fim de semana o que chamou a atenção de seus fãs com um sutil detalhe no registro .

A hitmaker de Drivers License aparece na foto sentada em um camarim, vestida de meia calça, uma blusa amarela e um tênis All Star . Contudo, ao fundo, está um calendário com a folha do mes de junho e um coração desenhado no dia 30 .





Para os fãs, a data pode representar o inicio de uma nova era da artista: 30 de junho .

Olivia Rodrigo ganhou notoriedade mundial com o seu álbum de estreia, Sour , lançado em 21 de maio de 2021 pela Universal Music , sob um novo contrato da artista com a lendária Geffen Records . O disco obteve uma grande performance no ambiente digital graças aos sucessos good 4 u, deja vu, traitor e brutal .

Ao todo, Sour contabiliza 9,5 milhões de plays nas plataformas e abriu o caminho para que Olivia Rodrigo conquistasse dois Grammy's Awards .

Confira: