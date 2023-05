Foto: Lilo Oliveira Sony Music anuncia EP do projeto Crias da Música





Com exclusividade para esta coluna , a Sony Music Brasil anuncia nesta quarta-feira (24) o novo EP do projeto Crias da Música que estará nas plataformas digitais no dia 9 de junho . Nesta data, o público poderá escutar, pela primeira vez, as músicas criadas e interpretadas pelos jovens que fizeram parte da primeira edição do programa que capacita e insere novos talentos de comunidades cariocas no mercado da música .

Com faixas que retratam a realidade dos artistas, o EP apresentará as músicas Pique de Favela, Gatilho, Tiros pro alto, Crias da Rua e o manifesto Visão de Vida , Visão de Crias da Música .





O EP aponta os holofotes para o debate de questões sociais importantes, com mensagens sobre o cotidiano das pessoas que vivem em áreas que merecem maior atenção da sociedade. Justiça, desigualdade, antirracismo e a busca por oportunidades são alguns dos temas que permeiam as letras que compartilham com o ouvinte situações de vida através da arte mais popular, a música.

Carlos do Complexo , diretor musical do EP, falou para a coluna sobre a importância de se produzir um material que mostre a periferia sem estigmas, com toda a sua potencialidade criativa.

“Fazer esse projeto me fez lembrar de todo o início da minha carreira e me aproximou de outras personalidades musicais. Está sendo importante produzir o projeto em parceria Detona Dj Swag . Eles somaram no início da produção do projeto e idealizaram o contexto e a forma das músicas. Eu cheguei depois para organizar as ideias, ouvir os artistas e fazer essa ponte entre produtores e artistas. Estou muito satisfeito com resultado que está incrível” .

Antes do lançamento oficial do EP, o público poderá ver trechos dos cinco videoclipes inéditos nos canais digitais do Filtr Music . Os clipes foram gravados na comunidade de Manguinhos e tiveram como premissa mostrar como é viver na periferia. Além disso, uma versão instrumental de Pique de Favela estará disponível exclusivamente no canal da Filtr no YouTube .

“Um símbolo que representa a amplitude das nossas visões são os óculos usados pelos artistas nas fotos de divulgação e manifesto", observa Pedro Bonn , um dos diretores criativos do clipe. "Em um momento em que as nossas angústias, medos e problemas tornam o nosso mundo sem cor, precisamos sempre de estímulos para enxergarmos o nosso ambiente com beleza. Os óculos representam uma ajuda, uma palavra de carinho, um conselho para enxergarmos os nossos talentos em um outro prisma", explica.

Considerado um sucesso, projeto terá continuidade

A Sony Music acredita na importância da iniciativa Crias da Música e pretende capacitar uma nova turma ainda em 2023: “O Crias da Música é um projeto diferenciado, um dos mais especiais da Sony. Temos muito orgulho com tudo que vem sendo desenvolvido com essa turma", inicia Paulo Junqueiro , presidente da Sony Music Entertainment Brasil . "Esta é uma iniciativa necessária e uma maneira que encontramos de nos aproximar de artistas talentosos do mercado independente, explicar como funciona a indústria da música e, mais do que isso, aprender com eles. Esperamos que seja a primeira de várias turmas, pois o projeto se tornou uma experiência enriquecedora, tanto para quem participa, quanto para a nossa equipe da Sony Music. Que o Crias da Música possa ser um espelho para mais iniciativas assim”, conclui.

O Programa Crias da Música oferece capacitação com formação para o mercado fonográfico e um panorama 360ª sobre a indústria da música. A primeira turma concluída em outubro de 2022 foi uma iniciativa da Sony em parceria com a ID_BR e a Escola de Música & Negócios .

Nessa primeira edição, 42 talentos dos complexos do Alemão, Jacaré e Maré deram início alcançaram os critérios de aprovação estabelecidos e foram certificados em Music Business pelo Instituto Gênesis da PUC-Rio .