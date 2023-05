Foto: Divulgacao The Town anuncia novas marcas com ações publicitárias no festival





O novo festival The Town , que acontecerá em setembro no Autódromo de Interlagos em São Paulo , fechou um acordo com duas marcas para ações publicitárias pontuais no evento: Club Social e Trident .

O Club Social escolheu o The Town como uma das ações mais importantes de 2023. Além de ser o grande retorno da marca aos eventos dessa magnitude, será o momento de apresentar o seu novo produto, Club Social Snacks , oficialmente ao público.





“Queremos que nossa marca seja parte inerente da cultura urbana, por isso faz tanto sentido estarmos dentro do festival que vai celebrar essas manifestações. Club Social alimenta a jornada dos consumidores para que eles não precisem parar e é isso que queremos propor no evento, especialmente com a chegada de Club Social Snack. Afinal, essa é a mensagem do nosso posicionamento #PartiuPraNãoParar” , comenta Felipe Pedrolli , Diretor de marketing de biscoitos

da Mondelēz Brasil .

Já para a marca Trident , a presença no festival faz parte da estratégia de se fazer presente em ambientes que conversem com o público jovem e que reforcem a atuação da marca no território da música.

Nos últimos anos, a marca tem construído um calendário consistente de ativações no segmento, sendo os mais recentes, os patrocínios do MITA Festival , em 2022, shows do cantor Harry Styles e da banda Imagine Dragons , além da parceria com a cantora Ludmilla no Carnaval 2023 .

Para o The Town , a marca prepara ema edição especial com embalagens exclusivas da linha Trident 14 Unidades , homenageando os principais pontos turísticos de São Paulo e conectadas a uma grande campanha que pretende Destravar o Play na cidade e no festival.

“Muito mais que uma goma de mascar, Trident é um aliado para viver o máximo das experiências, destravando uma atitude mais positiva sempre" , comenta Anna Carolina Teixeira , diretora de marketing de balas e gomas da Mondelēz Brasil . "Para que isso aconteça da forma ainda mais autêntica e genuína possível, é imprescindível estarmos nestes que são os grandes momentos de celebração para nosso consumidor, uma vez que nossos produtos já estão garantidos nessas ocasiões de consumo. Estamos empolgados com a parceria e ansiosos para os dias de muita música. Mais do que marcar presença, Trident agora quer destravar o play no The Town” , concluiu.

O The Town já conta com outras marcas que realizarão ativações no festival. São elas: Red Bull, Movida, Estácio, Heineken, Itaú, Seara, Porto, Vivo, Riachuelo e LATAM, além da Eletromídia como media partner e TikTok como content partner.