Mashups: entenda o que são e porque eles assustam tanto a indústria musical





Um dos assuntos mais discutidos na indústria musical atualmente são os mashups , que estão gerando uma séria preocupação nas gravadoras e plataformas digitais e que envolve os direitos autorais dos criadores de música e seus compositores.

Mas afinal, o que são os mashups ?

Um mashup é uma forma de criação artística ou musical que envolve a combinação de elementos de diferentes fontes para criar algo novo e único. O termo em si corresponde à combinação de duas ou mais músicas dentro de uma mesma faixa . Isso também se estende a outros tipos de mídia como vídeos, textos, animações, imagens , enfim, todo o tipo de conteúdo digital onde esse trabalho possa ser realizado.

E por que isso preocupa tanto o ecossistema da industria músical? Simples: quando você envolve duas ou mais obras de artistas diferentes dentro de um mesmo single, tem de ser observado que cada uma das músicas tem seus direitos autorais assegurados . Logo, para que um mashup seja distribuído nas plataformas digitais como uma música, os proprietários fonográficos de cada faixa - leia-se: gravadoras - devem ter um acordo para que esse single seja lançado sem problemas.

Ainda que seja um trabalho totalmente criativo - unir duas músicas que parecem ter "nascido uma para outra" , isso envolve direitos que devem ser respeitados.

Se uma pessoa coloca uma música, resultado de um mashup, para distribuir nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, TIDAL ou Apple Music , os chamados "robôs" vão identificar de imediato que essa música tem direitos autorais conexos para artistas ou gravadoras. Se não houve uma autorização oficial, essa música será derrubada da plataforma onde está sendo distribuída.

Foi o que aconteceu com a faixa Lovezinho , da cantora Treyce , que saiu do ar após um requerimento de direitos autorais da estrela pop canadense Nelly Furtado . Para a faixa ter sido retirada, certamente não houve uma autorização firmada com a autora ou representantes legais da música, que, no caso, é Say It Right , lançada originalmente em 2006.

Contudo, esse assunto dos mashups ganharam mais força neste ano, mas há uma variedade deles na internet. Nos últimos anos, eu acompanhei muitos deles e é incrível, para dizer o mínimo, a criatividade dos autores impressas nessas músicas.

Um dos mashups que mais me chamaram a atenção foi a união de dois clássicos de artistas de gêneros completamente diferentes mas que faz você pensar que as músicas nasceram para ser uma só: é o caso de Jump , do Van Halen com Super Trouper do ABBA . Outro caso é o clássico Crocodille Rock , de Elton John com Chop Suey do System Of A Dawn - inusitadamente genial.

Possívelmente, olhando com cautela para esse mercado de mashups , a Universal Music lançou em 2022 o serviço Usample , que conta com 7 mil faixas raras para serem utilizadas como samples em músicas , quando o artista insere trechos de clássicos em suas novas composições.

Somente grandes artistas filiados à Universal Music podem usar o Usample . Porém, quando a faixa deles é lançada, já não há esse problema do single cair das plataformas: elas entram validadas pela autorização mediante os direitos autorais. O serviço é baseado em tecnologia de Inteligência Artificial .

Contudo, o Spotify continua focado nos mashups que entram em sua plataforma, como expliquei nesta coluna no começo do mês .

Um dos casos recentes de mashups não autorizados é o de uma faixa que foi lançada na plataforma com os vocais do rapper Drake e do astro canadense The Weeknd . Posteriormente, o single foi derrubado do streaming . Não havia autorização de ambos os artistas para tal distribuição.

Até Daniel Ek , fundador do Spotify , foi questionado pelas gravadoras sobre o uso da Inteligência Artificial em seu aplicativo, afirmando que sua empresa protege "todos os criadores que temos em nossa plataforma".

Ainda que seja louvável o trabalho dos criadores dos mashups , as músicas que utilizam são ativos de artistas, compositores e representantes legais e suas autorizações são necessárias .

Talvez no futuro, a indústria encontre um modelo de negócios que beneficie e una criadores e detentores de direitos para que a criatividade não seja cerceada.