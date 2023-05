Foto: Guilherme Samora Morre Rita Lee, rainha do rock brasileiro, aos 75 anos





O Brasil perdeu nesta segunda-feira (8) uma das maiores artistas da história da música popular brasileira. Rita Lee , a eterna Rainha do Roc k , morreu aos 75 anos depois de uma longa luta contra um câncer de pulmão , diagnosticado em 2021.

A família de Rita Lee divulgou um comunicado nas redes sociais: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

O velório de Rita Lee , que será aberto ao público, acontecerá no Planetário do Parque ibirapuera nesta quarta-feira (10), das 10 às 17h.

Pioneira do rock brasileiro, Rita Lee fez parte dos Mutantes , uma das bandas brasileiras mais reconhecidas internacionalmente. Após sua saída da banda, Rita continuou a gravar excelentes álbuns do gênero, que são até hoje uma referência cultural para as novas gerações.

Apesar do título de Rainha do Roc k , dado a ela de forma natural, a já saudosa roqueira achava o termo meio "cafona", acreditando que ser reconhecida como "padroeira da liberdade" soaria melhor.

Rita Lee nasceu em São Paulo, no dia 31 de dezembro de 1947 , filha de Charles Jones , um dentista e filho de imigrantes norte-americanos e de sua mãe, Romilda Padula, uma pianista italiana que incentivou a filha a estudar música desde cedo com suas irmãs.

Antes de fazer sucesso com os Mutantes , Rita Lee Jones fez parte de um trio

vocal feminino, chamado Teenage Singers e, anos mais tarde, ela mergulhou de vez no rock ao participar do grupo Six Sided Rockers em 1964, que, após algumas mudanças, se tornaria os Mutantes em 1966, onde ela estaria acompanhada de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias .

A sonoridade dos Mutantes, que era parte do movimento Tropicalismo, incluia elementos psicodélicos que foram cultuados internacionalmente por um vasto público aficcionado pelo rock, chegando a ser reconhecido por grandes nomes como David Byrne do Talking Heads, Kurt Cobain e Jack White .

Rita esteve nas gravações de importantes álbuns dos Mutantes como Os Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971) e Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretz (1972).

Com sua saída dos Mutantes, Rita Lee construiu uma sólida carreira solo, que começou com o álbum Build Up em 1970. A partir dali, vieram grandes composições que se tornaram grandes clássicos do rock, mais precisamente após sua união com o músico Roberto de Carvalho , como Mania de Você, Chega Mais, Doce Vampiro e Lança Perfume .

Já nos anos 1980, Rita e Roberto entregaram ao mercado, grandes álbuns que se tornaram verdadeiros sucessos comerciais como Saúde (1981) e Rita e Roberto (1985).

Rita foi indicada seis vezes o Grammy Latino , tendo conquistado a estatueta em 2001 na categoria Melhor Álbum de Rock em Lingua Portugues a por 3001 . Deixou os palcos em 2012, após uma apresentação no Festival de Verão de Sergipe , no dia 28 de janeiro .

A Rainha do Rock brasileiro se despede dos palcos da vida, mas não da eternidade, com 40 álbuns lançados , sendo 34 em sua espetacular carreira solo e 6 com os Mutantes .