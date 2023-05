Foto: Reprodução / Instagram / @ludmilla Ludmilla estreia novo single em premiação da Billboard nos EUA





A cantora Ludmilla fez história ao se apresentar neste sábado (6) no Watsco Center em Miami (EUA) na primeira edição do Billboard Latin Women In Music , que homenageia as grandes mulheres da indústria musical latina .

A artista brasileira aproveitou o ensejo ao realizar a primeira performance de seu novo single No Se Ve ao lado da cantora argentina Emilia .







O Billboard Latin Women In Music também homenageou a estrela colombiana Shakira com o prêmio de Mulher Latina do Ano .

Confira a performance de Ludmilla e Emilia com No Se Ve :



Spoiler da Ludmilla e Emília performando No_se_ve.mp3

Vai, vai sentando, quicando, jogando pra trás vai, vai🎶❤️‍🔥 pic.twitter.com/FOuiKWPD5H — Karla Rossana🇯🇲 (@KarlaRossanaS) May 7, 2023