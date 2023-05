Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce Beyoncé deve vir ao Brasil em 2024





De acordo com as informações do jornalista José Norberto Flesch dadas na última sexta-feira (28), a estrela pop Beyoncé deve desembarcar no Brasil em 2024 .

A esposa de Jay-Z voltaria a se apresentar no país com a sua nova turnê de divulgação do álbum Renaissance .





Os shows devem acontecer entre os meses de março e abril de 2024 , contudo, as datas, os locais de apresentações e as vendas dos ingressos com seus valores, ainda estão sendo definidos.

A Renaissance World Tour já confirmou 57 novas datas entre os meses de maio e setembro de 2023 , com a maioria das apresentações de Beyoncé esgotadas.