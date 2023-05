Foto: Felipe Carvalho Ascensão no exterior: Daniel Nascimento fala de Anitta e Izzy La Reina





Nos últimos meses o Grammy Awards divulgou um artigo onde nomeia Anitta como a responsável pela ascensão das cantoras brasileiras ao redor do mundo e tudo isso após o grande sucesso do hit Envolver , que atingiu a posição número 1 no Spotify .

Além da popstar , Daniel Nascimento , colunista do TMJ , parceiro do Terra, que escreve sobre entretenimento cita uma outra artista que vem seguindo os passos da poderosa. Trata-se de Izzy La Reina , uma cantora que veio do mundo gospel .





"Izzy saiu do mundo gospel e vem alcançando um grande número de visualizações com seus singles,como o hit 'Pa ti', que foi uma parceria com o rapper dominicano Amenazzy em 2022" , diz ele.

A canção atingiu a 9ª posição na parada Billboard Latin Digital e o TOP 50 dominicano do Spotify .

"Izzy tem uma voz única e uma super presença em suas apresentações e nos trabalhos que lança", completa.

Izzy já foi indicada a mais de três prêmios ao longo da carreira: "A presença da música latina está cada vez mais presente no cenário nacional e a cada dia se expande mais nas vozes de brasileiras. Rosalía é um grande exemplo, mas temos nas nossas cantoras que também tem muita potência para chegar nas paradas mundiais" , pondera Daniel .

Foto: Divulgacao Ascensão no exterior: Daniel Nascimento fala de Anitta e Izzy La Reina





Daniel Nascimento não deixa de citar outras famosas: "Ludmilla manda muito bem em suas parcerias internacionais. O novo disco dela Vilã é mais um pontapé na carreira da menina de Duque de Caxias [baixada fluminense do Rio de Janeiro].

O single Socadona dominou as paradas e foi mais um feat internacional com Mr.Vegas e trouxe uma melodia mais americanizada", elogia ele.

"Com o sucesso de Evapora com Ciara e Major Lazer, Iza é uma outra surpresa que também está com caminhos abertos. A cantora traz a cultura e a representatividade da mulher brasileira dentro das performances. A artista já disse em entrevistas que não existe uma idealização de uma carreira internacional, mas sim uma preocupação até, pois tenta entender se o internacional é para ela pois encontra-se muito feliz com tudo que vem acontecendo no Brasil, mas que tem o sonho de cantar ao redor do mundo. Todas elas são grandes estrelas" , completa o jornalista.