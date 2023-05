Foto: @wirso Matheus e Kauan renovam contrato com a Universal Music





A dupla Matheus e Kauan vão renovar com a gravadora Universal Music . A nova assinatura com a empresa musical vai acontecer nesta quarta-feira (3). As informações são do colunista Leo Dias do Metrópoles .

Além disso, os irmãos goianos vão negociar novos projetos com a casa discográfica .





“Estamos muito felizes, gostamos muito da nossa atual gravadora, lançamos nossos maiores hits pela Universal, somos muito gratos por toda conquista realizada ao longo desses anos e, agora, não poderia ser diferente, renovamos mais 5 anos com eles e temos muito trabalho ainda pela frente” , comemora Kauan.

Matheus complementa: “Prometemos mais sucessos pro nosso público, nossa união com a Universal é linda e juntos vamos continuar produzindo muita coisa boa”.

A dupla é um dos grandes nomes da música sertaneja na atualidade, com 13 anos de carreira e mais de 700 mil discos vendidos .

O último trabalho de Matheus e Kauan é Basiquinho 2 , gravado em Fortaleza (CE) no inicio de 2023 e que contou com as particiipações de Mari Fernandez, Xand Avião e Wesley Safadão .