Foto: Reprodução / Instagram / @samarajoysings Rádio Cultura transmitirá show exclusivo de Samara Joy





Em comemoração ao Dia Internacional do Jazz (30 de abril), a Rádio Cultura FM (103,3) transmite um show exclusivo da jovem cantora sensação do jazz atual, Samara Joy . Com apresentação de Madeleine Alves, o Cultura Jazz vai ao ar à meia-noite de sábado (29) para domingo (30/4).



O repertório da apresentação, gravada em julho de 2022 na Áustria , contempla alguns clássicos do jazz como Social Call, Stardust e Too Close for Comfort .





Natural de Nova York (EUA), Samara Joy tem 23 anos e dois discos lançados , mas já conquistou uma legião de fãs. Ela venceu dois prêmios na edição do Grammy de 2023, nas categorias Artista Revelação e de Melhor Álbum de Jazz Vocal , com seu segundo trabalho intitulado Linger Awhile , lançado em 2022 pela Universal Music , via Verve Records .