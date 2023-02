A estrela pop Rihanna acaba de emplacar, pela primeira vez em sua carreira, o topo da seleta lista Billboard Artist 100 . Tal resultado vem na sequência de um excelente resultado no Spotify ao verificar 16 faixas na lista Global 200 .

Compreendo que houve um grande impacto de sua apresentação na final do SuperBowl da NFL , Rihanna subiu da 22ª posição na Billboard Artist 100 para o topo, resultado alcançado no dia 25 de fevereiro . Os dados são do Chart Data .

Além disso, as 13 músicas que Rihanna cantou no SuperBowl, renderam à estrela pop mais de 166 milhões de plays n as plataformas digitais através dos consumidores norte-americanos, um aumento real de 156% em comparação com a semana anterior a 16 de fevereiro .