Um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, Pixinguinha (1897-1973) compunha tanto que, mesmo depois de 50 anos de sua morte, foram encontradas 50 obras escritas por ele que foram inéditas até hoje .

O Instituto Moreira Salles encontrou esses tesouros ao fazer o inventário no acervo do Gênio do Choro . Esse material gerou o projeto Pixinguinha Como Nunca , quatro álbuns digitais lançados pela gravadora Deck , que contam com a direção artística do cantor e ator Marcelo Vianna , neto e pesquisador da obra de Pixinguinha e a direção musical e arranjos de Henrique Cazes, pesquisador constante da obra do artista.

Depois de lançado Pixinguinha Virtuose no inicio do mês, agora é a vez de Pixinguinha na Roda com a seleção realizada pelo pesquisador Henrique Cazes .

“Se eu precisasse escolher apenas uma palavra para resumir a grandeza de Pixinguinha, escolheria sem pestanejar: fluência. Tudo em sua música flui, balança e se comunica. “Pixinguinha na Roda” reúne algumas das mais comunicativas melodias dentro da coleção de inéditas com um time de músicos acostumado a tocar com a naturalidade de uma roda de choro, como se essas pérolas fossem tocadas desde sempre. Acho que atingimos em cheio o objetivo e creio que, em breve, o repertório deste álbum estará circulando nas rodas e botecos. Pixinguinha como nunca, genial como sempre” , explica.

Participam desse álbum Alexandre Maionese (flauta), Daniela Spielmann (sax soprano e tenor), Marcílio Lopes (bandolim), Everson Moraes (trombone e oficleide), Henrique Cazes (cavaquinho, violão tenor, violão e arranjos), Rogério Caetano (violão de 7 cordas e violão) e Beto Cazes (percussão).

Ouça Pixinguinha Na Roda :