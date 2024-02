Andy Santana/Agência Brazil News Diego Campagnolli

Diego Campagnolli é uma das gratas surpresas da temporada paulistana de Beetlejuice, que estreou na quinta-feira passada (22), no Teatro Liberdade, capitaneado pelo furacão Eduardo Sterblitch.

Reprodução/Instagram Diego Campagnolli





O artista dá vida a um "mestre" chamado Otho. "Eu tive sete dias de ensaios com os demais atores, que já sabiam tudo, e confesso que pegar coreografias e cenas em tão pouco tempo é uma maratona. Porém, foi fabuloso contar com o suporte de toda a equipe", manifestou-se durante contato com o iG Gente.





Divulgação Flávia Santana, Diego Campagnolli e Joaquim Lopes





Ao descrever a nova empreitada teatral, Campagnolli não esqueceu de agradecer ao diretor Tadeu Aguiar, ao assistente de direção Lucas Pimenta, à coreógrafa Sueli Guerra, à diretora musical Laura Visconti e à Renata Borges, produtora da companhia Touché Entretenimento. Foi ela quem depositou confiança nele para estar nessa "aventura encantadora no universo de Tim Burton".

Reprodução/Instagram Marcos Veras e Daniel Zukerman prestigiam sessão de 'Beetlejuice, O Musical'





Há quem diga, no entanto, que Otho é um charlatão, mas o "multifacetado" Di (sim, ele canta, dança, apresenta, encena e influencia) "bate o pé" e o defende com unhas e dentes. "Trata-se de um mentor fake. Mas totalmente do bem, juro. Está sendo delicioso 'mergulhar nesse mar de loucuras' com a ferramenta que mais amo: o humor", confidenciou em outro momento do bate-papo.