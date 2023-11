Johnne de Oliveira Gottsha

Chamada até hoje de diva pop dos anos 1990, Gottsha, que roubou a cena como a Crecilda na novela "Senhora do Destino", em reprise no canal Viva, não para de produzir e ousar. Um belo exemplo disso é o tributo à cantora e compositora Donna Summer (1948—2012), com todos os "ingredientes" para fazer o público dançar e se emocionar.

Reprodução/Instagram Donna Summer





Durante um dos intervalos do ensaio, a carioca bateu um papo com o iG e confidenciou que "a idealização do espetáculo não é de agora". "Há tempos, penso em fazer uma homenagem a alguém que fosse relevante tanto no contexto pessoal como no profissional. E a 'rainha da disco' sempre esteve presente na minha trajetória. Foi a maior inspiração, a voz que busquei imitar, uma verdadeira mentora para mim", começou dizendo.





Depois, sem perder o contentamento, explicou que, como se trata de uma celebração muito especial, o setlist faz uma releitura dos clássicos imortalizados pela estrela norte-americana, como "Bad Girls", "On the Radio", "Last Dance" e "MacArthur Park". Por fim, exclamou: "'I Feel Love' é o que sinto pela Donna Summer e pelo meu público". Alguém duvida?

