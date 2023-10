Alex Lyrio Murilo Cunha

Rodando o Brasil com a peça "Nunca Desista dos Seus Sonhos", o ator Murilo Cunha será o convidado da próxima edição do espetáculo "Segunda Okê", que mistura teatro e karaokê, é livremente inspirado no musical "Sonho de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare, e está em cartaz no Galeria Café, na capital paulista. Ele subirá ao palco nesta segunda-feira (9).





"Fiquei muito feliz por ter sido chamado pela segunda vez para esse projeto que conta com a direção do meu amigo Marcio Macena. Tenho certeza de que será um sucesso", assegurou o artista, para, logo em seguida, elogiar a proposta de atuação não tradicional e a performance de Talitha Pereira, Cristiane Werson, a Sabrina, de "Vai na Fé", da Globo, e Pedro Bosnich, que também assina a produção.