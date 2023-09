Divulgação Leonardo Bagarolo e Evelin Camargo

Os influencers Leo Bagarolo e Evelin Camargo entraram com o pedido de reconhecimento de sua italianidade, ou seja, a dupla nacionalidade. A decisão não apenas os conecta com suas raízes, mas também traz benefícios valiosos à profissão, já que o campineiro é graduado em comunicação com habilitação em cinema, e a pedreirense, economista.

Ao receberem os direitos civis como italianos, os pet influenciadores, que são pais das fofas Mada e Bica, cachorrinhas responsáveis por fazer com que eles já somem quase 20 milhões de seguidores nas mídias sociais, desbloqueiam um novo nível de acessibilidade em toda a União Europeia. Isso implica menos burocracia, maior liberdade de movimento e incontáveis oportunidades.





Com o auxílio da Terra Nostra Cidadania, a mesma empresa que está dando suporte para os atores Luigi Baricelli e Raul Gazolla, só para citar alguns exemplos, os criadores de conteúdo revelaram que estão iniciando um processo orientado, de maneira que possam aproveitar ao máximo os benefícios do certificado.